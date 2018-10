Le vendredi 2 novembre 2108 à 20 h 30, à Saint Pierre d’Oléron (Charente Maritime), présentation des "Œuvres complètes" de Gaston Couté.

Les Éditions libertaires publient les œuvres complètes de Gaston Couté (1880-1911) : poète libertaire qui a écrit de nombreux textes en "beauceron" ou en argot parisien.

A cette occasion nous présenterons cette publication en présence du maquettiste Philippe Camus

au cinéma l’Eldorado

5 rue de la République

Saint Pierre d’Oléron

Gaston Couté (1880-1911), poète et chansonnier, antimilitariste et anarchiste, est une véritable légende. Il a été chanté par plus de cent personnes, dont Edith Piaf, Patachou ou Bernard Lavilliers. Ouvrage de référence, ce coffret vient combler un manque en reproduisant ses œuvres complètes : textes, poèmes, chansons, correspondance, etc. Le tout est accompagné d’une biographie et de nombreuses annexes qui éclairent l’œuvre de Couté et son contexte, ainsi que d’un CD audio réalisé par les "Crieurs", alias Michel Di Nocera et Nicole Fourcade, qui reprennent ses grands classiques.

Tome 1, 580 pages, tome 2, 340 pages, livret de 32 pages et CD.

Editions libertaires, 580 p. ,50,00 €

le livre

Editions libertaires