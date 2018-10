Élisée et Clarisse, une géographie amoureuse

Rencontre avec Ronald Creagh et Christophe Deschler.

Il y a bien sûr mille manières d’imaginer. Élisée Reclus, jeune randonneur géographe

du XIXe siècle, envoie à sa femme les désormais fameuses Lettres à Clarisse.

On y découvre une démarche innovante et les dimensions fantastiques du monde.

Ronald Creagh et Christophe Deschler présenteront ces lettres en partie inédites,

rédigées dans les années 1859-1864. Élisée Reclus, engagé dans des parcours

périlleux pour rédiger un guide touristique, ressuscite des lieux oubliés d’Allemagne,

d’Italie, de France et d’Espagne, décrit les fééries et les furies des montagnes, des

villes et des îles : de quoi faire rêver les écologistes. Ce romantisme tempéré ne sera

pas sans inspirer des célébrités qu’il a fréquentées, comme l’historien Jules Michelet

ou le romancier Jules Verne.

L’amour pour Clarisse, jeune femme d’origine en partie sénégalaise, les satires de

certains milieux sociaux, l’art de changer son destin en émancipations successives,

révèlent les multiples facettes de ce personnage hors commun.

Elisée Reclus, Lettres à Clarisse, classiques Garnier, 2018, 182 p., 32 €.