Vivien Garcia , Le Sort de la philosophie,

Quatre parcours de jeunes hégéliens : Bakounine, Engels, Marx, Stirner.

Éditions Hermann, collection Bel Aujourd’hui, août 2018, 290 p., 25 €.

(Thèse de doctorat en philosophie soutenue le 10-12-2015 à Grenoble.)

Vivien García est docteur en philosophie et chercheur associé au laboratoire Philosophie, pratiques & langages (université Grenoble Alpes). Il est membre du collectif de Réfractions.

Résumé

Ce n’est guère le mouvement jeune hégélien qui vient immédiatement à l’esprit lorsque sont évoqués les noms de Bakounine, d’Engels, de Marx ou même de Stirner. Le premier et le dernier sont généralement associés à l’anarchisme, les deux autres, plus indubitablement encore, au marxisme. L’histoire de ces personnages et le devenir de leurs œuvres n’ont pu que faire de l’ombre à leur appartenance commune et concomitante, trente ans avant que ne se cristallisent lesdits courants politiques, à ce qui a parfois été apparenté à une école philosophique.

La présente thèse propose une lecture immanente, laquelle ne s’efforce pas moins de restituer un contexte, des principaux écrits rédigés par ces auteurs entre 1842 et 1843. La pensée de chacun d’entre eux est présentée dans ses interrogations et ses enjeux propres, en s’intéressant aux emprunts et aux innovations conceptuelles réalisées pour y répondre et tout en maintenant d’incessants allers-retours avec le champ problématique relatif au mouvement dans lequel elle prend corps et s’introduit.

Il ne s’agit pas, par là, de procéder à une simple mise au point en matière d’histoire des idées. L’un des intérêts majeurs des textes abordés réside dans ce qu’ils nous disent, dans une perspective post-hégélienne, de la philosophie. Les descriptions du présent que l’on trouve dans ces textes concordent, en effet, quant à l’impossibilité d’établir l’unité du rationnel et de l’effectif. Tout reste encore à faire pour qui ne renonce pas à la réalisation de la liberté dans l’histoire.

À suivre Hegel, pourtant, la philosophie doit se contenter de décrire ledit procès ou ses résultats. Doit-on se résoudre à ce que la philosophie ne puisse concourir à un destin dont elle a donné la clé ? N’est-il pas possible de la renouveler ? Et comment ? S’agit-il plutôt d’en sortir et d’imaginer d’autres formes d’intervention théoriques et pratiques ? Et qu’en est-il alors de ce qui reste de philosophique ?

Source