Le mercredi 10 octobre 2018, Marianne Enckell, du collectif de Réfractions, sera à la radio Espace 2 (RTS Radio télévision suisse)

pour parler du dernier livre de Daniel de Roulet, Dix petites anarchistes, avec Marlène Métrailler, en présence de l’auteur.

L’émission en direct après les brèves informations de 12 h 00.

Daniel de Roulet, Dix petites anarchistes,

Buchet-Chastel, octobre 2018, 144 p., 14,00 €



Ce roman historique relate les trajectoires de dix femmes courageuses qui, au début des années 1870, décident de quitter la petite ville de Saint-Imier où la population vit difficilement d’une industrie horlogère alors précaire. Mues par les idées anarchistes défendues par Bakounine, elles décident d’émigrer en Amérique du Sud, rêvant d’y établir une communauté où régnerait « l’anarchie à l’état pur ».

Valentine, dernière survivante des « dix petites anarchistes », nous fait le récit de cette utopie en acte qui les conduit de Suisse en Patagonie jusqu’à Buenos Aires, en passant par l’île de Robinson Crusoé.

L’extraordinaire épopée de femmes soudées par un amour farouche de la liberté, qui ont choisi de « se réjouir de l’imprévu sans perdre la force de s’insurger ».

(présentation de l’éditeur)

* * *

Architecte de formation, né à Genève, Daniel de Roulet est l’auteur d’une « saga nucléaire » forte de dix romans (dont Le Démantèlement du cœur, Buchet/Chastel, 2014) et d’un essai, Tu n’as rien vu à Fukushima (Buchet/Chastel, 2011).

En plus de son œuvre romanesque, traduite en plusieurs langues, il a écrit de nombreuses chroniques, comme Légèrement seul et Tous les lointains sont bleus (Phébus, 2013 et 2015). Son précédent livre, Quand vos nuits se morcellent. Lettre à Ferdinand Hodler (Zoé, 2018), a reçu un bel accueil de la critique et du public.

