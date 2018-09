Victor Serge, "Essai critique sur Nietzsche"

Introduction, traduction et notes d’Annick Stevens

Édition illustrée par Vlady

Nada éditions, août 2018, 160 p., 15,00 €

Annick Stevens participe au collectif de Réfractions

Comment concilier individualisme et lutte collective ? Quelles sont les qualités individuelles qu’il faut cultiver et transmettre pour qu’une révolution sociale change concrètement la vie ? Comment comprendre, dans la pensée nietzschéenne, la contradiction entre la générosité de l’esprit libre et la volonté d’une hiérarchie sociale ?

Autant de questions que Victor Serge, figure révolutionnaire incontournable du XXe siècle, cherche à résoudre par sa lecture personnelle du philosophe allemand.

Publié en 1917 dans le journal anarchiste barcelonais Tierra y Libertad, ce texte, inédit en français, apporte un éclairage tant sur les œuvres de Friedrich Nietzsche que sur l’usage qu’en fait Victor Serge et sur sa propre évolution politique.

(présentation de l’éditeur)

