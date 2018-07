Le mouvement de libération des femmes, une aventure libertaire ?

Cet article est paru (en espagnol) dans le n° 93, hiver 2017 / 2018 de la revue Libre Pensamiento

Libre Pensamiento

n° 93 - invierno 2017 / 2018

La revolución de mayo del 68

EL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN DE LAS MUJERES,



sommaire et PDF du numéro

¿UNA AVENTURA LIBERTARIA ?

Monique Rouille-Boireau

Le renouveau du féminisme en France au début des année 70

est, très certainement, l’enfant direct de mai 68. « C’est parce que le

mouvement de libération des femmes était en pointillé dans le

printemps révolutionnaire de 68 qu’il prit, dès les années suivantes,

comme une traînée de poudre » écrira G. Fraisse. « C’était la pièce

manquante dans le puzzle de la subversion, c’était la conséquence

nécessaire du croisement entre rêve de révolution et libération

sexuelle ».

Certes, il existait dans les années 60 des groupes de femmes qui

militaient pour l’égalité des droits, le planning familial travaillait pour

généraliser la pratique des moyens contraceptifs, et des sociologues

étudiaient la condition féminine, la division des rôles sociaux et

l’inégalité qu’elle entraîne, la non maîtrise de la fécondité. Mais dans

l’enthousiasme (la naïveté ?) du moment, tout cela paraissait très

limité par rapport à l’espace infini de changements et ruptures qui

s’ouvrait. Nous, les femmes, allions conquérir existence nouvelle et

liberté.

Deux ruptures se sont alors opérées par rapport à ce cours

tranquille du féminisme : il s’agissait de changer le monde et non plus

de le comprendre, et c’était de bien autre chose que l’obtention de

l’égalité des droits dont il était question. En effet d’emblée, le

mouvement des femmes s’est vécu comme subversif ; l’enjeu était la

révolution, et la place des femmes y était essentielle : en se libérant,

les femmes libéreraient le monde.

