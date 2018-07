Le samedi 16 juin 2018 à partir de 10 heures et jusqu’à 17 heures,

grande fête du livre des éditions Noir et Rouge

Des milliers de d’occasion.

De la BD, des romans, des essais, des livres d’art, d’histoire et de politique.

Des bouquins parfois rares, épuisés et introuvables à prix d’occasion !

Et, en plus, les livres éditions Noir et rouge

* * *

Éditions Noir et Rouge

EDMP, 8, impasse Crozatier

75012 Paris

Métro Faidherbe-Chaligny (LIGNE 8)