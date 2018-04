La Grande Tournée contre les Center Parcs

mercredi 18 avril 2018

Afin de sensibiliser la population face aux projets de Pierre et Vacances et continuer de marquer son opposition à la marchandisation et la « touristification » du monde, la Coordination Center Parcs Ni Ici Ni Ailleurs reliera les 3 sites en lutte du 8 au 29 avril 2018.

Chaque soir, différentes activités seront proposées : discussions, débats, présentation de la lutte contre les Center Parcs, concerts, théâtre, librairie, infokiosque-automédia, projections, lectures, cafés-forêts, etc...

Le 2 avril 2016 est née la Coordination Center Parcs, Ni Ici, Ni Ailleurs. Elle est le fruit des rencontres et des liens qui se sont tissés entre les différents sites en résistance à Center Parcs : Roybon en Isère, Le Rousset en Saône-et-Loire et Poligny dans le Jura ainsi que de leur volonté de lutter côte à côte.

Elle permet de partager des moyens et d’agir en vue de s’opposer à un monde invivable fait de privatisation des biens communs, d’artificialisation de la nature et de marchandisation de nos vies dont ces projets sont issus. En bref, il s’agit de résister aux manifestations mortifères du capitalisme industriel.



Prochaines dates de la tournée :

Jeudi 19 avril : Chalon-sur-Saône

Vendredi 20 avril : Mâcon

Samedi 21 avril : Cluny

Dimanche 22 avril : Site convoité du Rousset

Mardi 24 avril : Germolles

Mercredi 25 avril : Lyon

Jeudi 26 avril : Bourg-lès-Valence

Vendredi 27 avril : Sainte-Eulalie-en-Royans

Samedi 28 avril : Site convoité de Roybon

Dimanche 29 avril : Site convoité de Roybon

