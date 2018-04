Vient de paraître

jeudi 12 avril 2018

Le jeudi 12 avril 2018 - 19h00

Cycle de conférences "Esprit Critique" – Rencontre avec Renaud Garcia et Patrick Marcolini

Sauramps Comédie - Galerie du Triangle, Montpellier

à propos du livre de

Renaud Garcia, Le Sens des limites

Contre l’abstraction capitaliste

L’Echappée, mars 2018, |320 p. , 20 euros

Face à la marche en avant du capital, voué à conquérir des territoires toujours plus reculés au dehors comme en dedans de nous-même, des voix s’élèvent et en appellent à prendre en compte les limites. Mais leur nature reste encore à définir : tel est l’objet de ce livre.

Les limites sont constitutives de notre être-au-monde, elles lui donnent sa densité et sa saveur. Dans chaque moment de la vie quotidienne, nous évoluons dans un lieu précis du vaste monde, situé autour de notre corps et imprégné de nos manières d’être personnelles. Or le capitalisme s’attaque à cette dimension fondamentale, en sapant toujours davantage les possibilités de contact direct avec notre environnement.

Aliments privés de goût par l’industrie, technologies nous donnant l’illusion d’être partout sans jamais être vraiment quelque part, transformation du travail en activité absurde et désincarnée, obsession de la santé nous poussant à gérer notre corps et notre « mental » comme un système performant : nous nous retrouvons en fait privés de monde, et par là de culture. Toutes ces formes de dépossession nourrissent un même mouvement d’abstraction de la vie.

Alliant philosophie, sociologie et littérature, ce livre tente de déterminer où se situent désormais les résistances à opposer à la dynamique du capital, en redonnant à notre sensibilité une puissance politique.

Renaud Garcia est membre du collectif de Réfractions.

Le livre