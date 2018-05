Radio Libertaire : une série d’émissions sur le système ferroviaire

les jeudis 29 mars, 5 avril et 3 mai 2018

jeudi 12 avril 2018

par

popularité : 8%

Dans le prolongement de l’émission Chroniques syndicales du 10 mars dernier, Jean-René Delépine sera l’invité d’une autre émission de Radio Libertaire - La Religion du Marché - le jeudi de 19h30 à 20h30, pour une série de 3 séances successives les 29 mars, 5 avril et 3 mai qui évoqueront les problématiques d’actualité sur le système ferroviaire.

Jean-René Delépine est membre de SUD-Rail et du collectif de Réfractions

.

A écouter sur 89.4 Mhz (Paris) et sur Internet

* * *

Dans la première émission du 29 mars seront abordées les questions de la définition actuelle du service public en France en opposition avec celle de l’UE, des aspects économiques de l’organisation ferroviaire en France et des enjeux capitalistes de la réforme (la fabrication de la dette, les coûts de transaction dans un système désintégré et fragmenté, la fin de la péréquation tarifaire et d’un tarif maximum conformément aux recommandations du rapport Spinetta, ....

Dans la seconde émission, le 5 avril, seront abordées les questions relatives au Statut du cheminot : liens et divergences avec le statut de la Fonction publique, enjeux politiques généraux pour les travailleurs du service public et pour les usagers, le rapport au travail lui-même permis par ce Statut.

Enfin, dans la 3ème émission, le 3 mai, sera développée la revendication de la gratuité des transports comme modèle alternatif de rupture. L’exemplarité des villes moyennes (comme Châteauroux, Compiègne, Gap, Aubagne, Dunkerque...), les refus patronaux et politiciens de l’extension aux "métropoles" et au train, les luttes des usagers pour la gratuité, contre le contrôle et la répression de l’Etat. Bref, gratuité ou barbarie !