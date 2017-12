Rencontre autour d’une parution

mardi 5 décembre 2017

par

popularité : 64%

Le samedi 9 décembre 2017 à 18 heures

au CICP (Paris 11)

le collectif Questions de classe(s) et les éditions Libertalia vous invitent à une rencontre avec Irène Pereira autour de Paulo Freire et des pédagogies critiques

à l’occasion de la sortie du 10e titre de la collection N’Autre école :

Irène Pereira,

« Paulo Freire, pédagogue des opprimé.e.s, une introduction aux pédagogies critiques »

Libertalia, janvier 2018, 10 €.

Diplômée en philosophie et habilitée à diriger des recherches en sociologie, Irène Pereira est chercheuse en sociologie et en philosophie. Elle enseigne également la philosophie à l’ESPE de Créteil. Elle fait partie du collectif de Réfractions.

Une introduction aux pédagogies critiques

Depuis une trentaine d’années, dans le sillage de l’œuvre du « pédagogue des opprimé-e-s » Paulo Freire, tout un courant a émergé au niveau international, pour redonner à la pédagogie une dimension critique et politique. Dans leur diversité et leurs multiples champs d’intervention (questions de genre, enjeux décoloniaux, écologie, inégalités sociales, discriminations, etc.), ces démarches questionnent avant tout nos pratiques éducatives et notre capacité à redonner, à travers elles, une puissance d’agir sur le monde.

Rendre accessibles ses apports, c’est sortir des impasses d’un débat éducatif sclérosé, monopolisé d’un côté par les attaques réactionnaires contre l’école (mouvement contre l’enseignement des questions de genre, réduction de l’éducation aux seuls « fondamentaux », etc.) et, de l’autre, par les logiques néolibérales (néomanagement, approche par compétences, théorie du capital humain, etc.).

Parce que la pédagogie critique s’est constituée comme une réponse théorique et pratique au conservatisme et au libéralisme, ses expérimentations et ses acquis seront utiles à celles et ceux – professionnels de l’éducation ou acteurs des mouvements sociaux – qui luttent pour un autre futur (présentation de l’éditeur).

Le livre

Questions de classe(s)

CICP - Centre international de culture populaire

21 ter Rue Voltaire, 75011 Paris



Dès 15 h, venez nous rejoindre à la conférence de rédaction de la revue...

Et prolongez la rencontre en venant fêter les 15 ans de nos amis de la librairie Quilombo

juste à côté !