Marseille - La grève des ovalistes, Lyon, juin-juillet 1869

Causerie par Claire Auzias et Annick Houel

jeudi 9 novembre 2017

Le samedi 18 novembre 2017 à 17 heures au CIRA

La grève des ovalistes, Lyon, juin-juillet 1869

par Claire Auzias et Annick Houel

Cette grève des ovalistes, réputée première grande grève de femmes ouvrières en France, est exemplaire des enjeux qui traversent l’histoire des femmes et l’histoire de la classe ouvrière, deux histoires rarement menées sur la même ligne de front, et dont la confiscation de la parole des femmes est le symbole.

Juin 1869 : 1 800 femmes sortent de leurs ateliers lyonnais et se mettent spontanément en grève. Elles sortent aussi leurs malles puisque leur lieu de travail est aussi leur lieu de vie, et si c’est cette spectaculaire occupation de la rue qui est mise en avant par la presse, ce n’est pourtant pas ce que les militants ouvriers qui vont s’intéresser (enfin) à elles vont retenir.

Après plusieurs semaines de grève, possible grâce à la caisse de solidarité de l’AIT (Association internationale des travailleurs) leur adhésion, demandée en retour à cette AIT va être l’enjeu des rivalités toutes masculines en son sein entre courants marxiste et anarchiste. C’est le courant anarchiste bien implanté à Lyon autour de la figure de Bakounine qui va l’emporter : il va être le représentant au crucial Congrès de Bâle, en septembre 1869, des 8 000 ouvrières qui ont adhéré.

Claire Auzias a fait des études de sociologie et d’histoire à l’université Lyon 2. Elle a consacré ses travaux à l’histoire de l’anarchisme, des femmes et du féminisme, et des Roms. Chacune de ces thématiques a donné lieu à des publications. Elle a dirigé les éditions Égrégores et actuellement termine une histoire sociale de Mai 68 à Lyon à paraître prochainement.

Annik Houel a été professeure de psychologie sociale à Lyon 2. Elle est membre d’un centre d’enseignements et de recherches féministes, le CLEF, rebaptisé Centre Louise Labé, ainsi que du CA de l’ANEF, qui milite pour la reconnaissance des études féministes dans la recherche et à l’université. Elle a publié divers ouvrages dont le dernier, Rivalités féminines au travail : l’influence de la relation mère-fille, a été édité en 2014 chez Odile Jacob.

La grève des ovalistes : (Lyon, juin-juillet 1869) par Claire Auzias, Annick Houel.

Atelier de création libertaire, 2016. 180 pages. 14 euros.



Ce livre sera disponible le jour de la causerie.

CIRA

50 rue Consolat 13001 Marseille

Téléphone : 09 50 51 10 89

Courriel : cira.marseille@gmail.com

