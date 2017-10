vient de paraître

dimanche 22 octobre 2017

"Femme rebelle" de Peter Bagge

L’histoire de Margaret Sanger

Traduction de Paulin Dardel

nada éditions, 120 p. , 18,00 €



Fondatrice du journal The Woman Rebel et du Planning familial, Margaret Sanger a bousculé l’Amérique conservatrice du début du XXe siècle par son combat pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps.

Avec ce roman graphique, documenté, drôle et inspiré, Peter Bagge signe une biographie haute en couleur de cette militante radicale, provocatrice et controversée, qui a fait de l’accès à la contraception et à l’éducation sexuelle une arme contre la pauvreté et l’oppression.

Femme rebelle marque ainsi la rencontre étonnante et décapante entre l’un des auteurs majeurs de la BD underground américaine et une pionnière du féminisme dont l’action reste, aujourd’hui encore, d’une troublante actualité.

