Décines - Soirée cinéma et histoire : "Le jeune Karl Marx"

mardi 10 octobre 2017

par

Le jeune Karl Marx

Film de Raoul Peck

Avec August Diehl et Stefan Konarske

1h58 - France / Allemagne / Belgique – 2017

Conférence débat, sur la séance du jeudi 12 octobre 2017, autour de l’histoire de la pensée de Karl Marx, en présence de Pauline Clochec et Jean-Christophe Angaut

au cinéma Le Toboggan à Décines (près de Lyon) à 20 h.

Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils vont faire une rencontre décisive : Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel allemand.

Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens décident que “les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que le but est de le changer ».

Entre parties d’échecs endiablées, nuits d’ivresse et débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra la “bible” des révoltes ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communiste”, publié en 1848, une œuvre révolutionnaire sans précédent.

Pauline Clochec, doctorante à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, spécialiste de philosophie allemande et plus spécialement de Marx.

Jean-Christophe Angaut, maître de conférences de philosophie à l’École Normale Supérieure de Lyon, spécialiste de philosophie allemande, et notamment du mouvement jeune hégélien, auquel il a consacré plusieurs publications. Jean-Christophe Angaut est membre du collectif de Réfractions.

LE TOBOGGAN

14 av. Jean Macé - 69150 Décines



