mercredi 4 octobre 2017

Pierre Sommermeyer, Face à la guerre,

Editions libertaires, (Collection Désobéissances libertaires), 2017,

51 pages, 8 €.

Il faudra bien s’appesantir sur ces termes : la religion, le terrorisme, les bombardements, les jeunes de banlieue, l’armement, la « génération Bataclan », Daech, la Chine, la Russie, les Kurdes, les Turcs, les réfugiés, Bachar al-Assad, l’Irak, la Syrie sans oublier les États-Unis.

Il y a aussi les murs, les états d’urgence, l’islamophobie, Israël, le millénarisme, la bulle hors guerre, le cocon européen et bien d’autres. Nous vivons dans un monde qui bouge sans cesse, où l’information va et vient ; ce qui semblait vrai hier peut se révéler demain incomplet ou même faux. Mais il nous faut continuer à réfléchir à partir des faits connus et de notre compréhension libertaire du monde…

Pierre Sommermeyer naît en 1942 de parents émigrés allemands antinazis. Ouvrier menuisier, militant anarchiste et non-violent, collabore à plusieurs publications dont Le Monde libertaire et Réfractions… (collectif de rédaction).

« Aujourd’hui, résister, c’est aussi penser ! »

aux Editions libertaires