Paris - Rencontres : pour une pédagogie critique féministe

Le samedi 23 septembre 2017 de 14h à 17h

à la Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d’eau.

Rencontres organisées par le Collectif Q2C - Questions de classe(s)

La Fondation Copernic a accueilli, le samedi 30 avril, plus de 80 personnes pour parler de la pédagogie critique, en s’inspirant des travaux de Paulo Freire. On a discuté avec des enseignant-es, des militant-es de l’éducation populaire, des activistes du community organizing et des travailleurs sociaux.

Le samedi 23 septembre, on passe à la vitesse supérieure via quatre ateliers qui se dérouleront en même temps.

ANIMATRICE DE L’ATELIER N°1 :

Irène PEREIRA sur la pédagogie critique.

ANIMATRICE DE L’ATELIER N°2 :

Fatima BENOMAR des Effronté-e-s, sur l’expérience non aboutie des ABCD de l’égalité et son traitement politique et médiatique.

ANIMATRICE DE L’ATELIER N°3 :

La Scop "l’Engrenage" sur les rapports domination hommes/femmes dans le cadre du travail et des organisations collectives et militantes. L’atelier permettra un partage d’expériences des femmes et s’appuiera sur l’arpentage d’extraits du livre "Éducation populaire et féminisme. Un combat (trop) ordinaire. Analyse et stratégies pour l’égalité", La Grenaille, 2016.

ANIMATRICE DE L’ATELIER N°4 :

Audrey CHENU sur les pratiques de classe en pédagogie féministe.

Irène Pereira fait partie du collectif de Réfractions.