Tu vois le travail ?

dimanche 27 août 2017

par

popularité : 3%



Le samedi 2 septembre 2017 à 16h30 à la librairie Publico (Paris)

Rencontre et débat avec la revue Réfractions autour de son dernier numéro :

Tu vois le travail ?

Dépasser le travail : souffrances, exploitation, dominations

Trois thèmes seront discutés pendant ce débat. Le premier portera sur la souffrance au travail, concept initié dans les années 80 et qui fait irruption dans le débat publique depuis quelques années. Les transformation « individualisantes » de l’organisation du travail au tournant des années 80 ont très certainement apporté une accentuation des pathologies liées au travail (burn-out, troubles musculo-squelettiques, etc.).

Le deuxième thème portera sur l’extension des domaines de l’exploitation dans le travail. On le voit aujourd’hui avec, par exemple, la généralisation du statut d’auto-entreprenariat où chacun devient un petit capitaliste gestionnaire de sa propre ressource humaine et donc de son exploitation.

Enfin, le troisième thème sera celui du dépassement du travail : critique de la valeur, renforcement des luttes de terrain et alternatives autonomes, délivrance du fétichisme de la marchandise, il est plus que temps de nous attaquer aux catégories fondamentales du capitalisme

.

Plus d’information

Discussion-débat proposée par le Groupe La Révolte, de la Fédération Anarchiste.

Librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris