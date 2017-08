Naissance d’un journal féministe et libertaire

Casse-rôles n° 1

POURQUOI LES CASSE-RÔLES ? Dans les livres de lecture des enfants, les attributs du féminin et du masculin sont toujours les mêmes, aux femmes le tablier et la poussette, aux hommes l’attaché-case quand ils rentrent du travail, puis le fauteuil et les lunettes pour lire le journal… « Papa lit et maman coud. »

Nous sommes quelques-unes et quelques-uns à nous sentir à l’étroit dans nos habits sociaux, à vouloir bousculer les idées reçues et casser les rôles. Nous avons choisi pour mascotte ces héroïnes discrètes du quotidien que l’on a tendance à oublier, rangées sur leurs étagères : les casseroles sans lesquelles nous serions tou.te.s au régime sec.

Contraception, IVG, violence, viol, mutilations sexuelles, harcèlement, parité, inégalités salariales, travail domestique, etc. : nous nous proposons de dresser un état des lieux, de recenser ce qui paraît sur ces questions et de donner la parole à des femmes et des hommes anonymes qui résistent aux stéréotypes sexistes. Nous avons constaté l’absence d’un journal de large diffusion et pour tout public sur ces sujets et, irréalistes que nous sommes, nous voulons combler ce manque. Alors tentons le coup ! L’équipe de départ se compose de neuf personnes, femmes et hommes, mais nous comptons sur nos lectrices et lecteurs pour venir se joindre à nous ou nous envoyer articles, idées et critiques, et aider à la diffusion – essentielle – pour que notre « Casse-rôles » ait un avenir…

Sommaire et coordonnées :

Édito........................................................................................................................... 3

Patriarcat : la violence envers les femmes...............................................................

Marche européenne pour la défense de l’avortement : peut mieux faire................. 6

Déserter les salles d’attente, à la suite de Martin Winckler...................................... 8

Une lutte fractionnée est une lutte perdue............................................................. 10

Femmes remarquables :

· Jeannette Pilot, lutte des femmes autochtones au Canada ............................... 14

· Maria Deraisme, féministe, libre-penseuse, femme de lettres ............................ 17

Les hommes à l’âge du fer, une initiative de Zéromacho ...................................... 19

Critiques de livres :

· La Grève des ovalistes .......................................................................................... 22

· Dictionnaire féministe......................................................................................... 23

