L’affaire Sacco - Vanzetti – avec Ronald Creagh

jeudi 24 août 2017

90 ans après l’exécution de Sacco et de Vanzetti, anarchistes injustement accusés de crimes, une histoire de l’anarchisme italien aux États-Unis, de la machination judiciaire contre Sacco et Vanzetti et de la campagne mondiale de soutien de ceux-ci – une émission avec Ronald Creagh, historien libertaire, professeur de civilisation américaine à l’Université de Montpellier - Paul Valéry, membre du comité de rédaction de Réfractions, et auteur sur ce sujet de Sacco et Vanzetti (La Découverte, 1984, avec une réédition aux Éditions de Paris, 2004).

Une histoire de l’immigration italienne aux États-Unis, de Sacco et de Rosina (sa femme), de l’anarchisme italo-étasunien depuis 1886 (« l’attentat de Haymarket », ayant donné naissance au 1er Mai) et notamment de sa composante anti-syndicaliste, et de la répression policière anti-anarchiste des années 1900-1910 [1ère partie, 20 minutes].

Une histoire de l’affaire Sacco-Vanzetti, leur arrestation et leurs procès truqués de 1920, l’acharnement judiciaire, l’incroyable campagne mondiale de défense et de soutien aux accusés – de la grande bourgeoisie "libérale-humanitaire" aux anarchistes ! –, les tentatives de récupération staliniennes, l’exécution finale de 1927, et enfin les tentatives des conservateurs étasuniens d’effacer cette histoire [2ème partie, 20 minutes].

écouter l’émission