A escola e a barricada

vendredi 21 juillet 2017

Revista da Biblioteca Terra Livre - ano II, nº 3

Todas essas bibliotecas são propriedade coletiva do movimento, mantidas por

voluntários, abertas à cidade, para as pessoas da vizinhança ; não são de forma algu

ma guetos. Algumas delas são apoiadas por organizações como La Federación

Obrera Regional Argentina (Federação perária Regional da Argentina) ou La

Federación Libertária Argentina (Federação Libertária Argentina) ; outras

são apoiadas por um grupo informal. Muitas sobreviveram, apesar da fraqueza

do movimento, mesmo quando ditadores as forçaram à clandestinidade.

E quando foi necessário mudar às pressas, todos os sindicatos deram uma mão

ou ajudaram financeiramente.

A Biblioteca Juventud Moderna (Biblioteca Juventude Moderna), em

Mar del Plata, foi fundada em novembro de 1911. O ativista veterano Hector

Woollands recorda que ela preencheu “uma dupla função : a de uma escola,

que oferecia um elevado nível de informação, e a de uma barricada, o lugar

onde os sindicatos poderiam elaborar seus planos de ação direta”(La Razón ,

1996)

Escolas e barricadas : que melhor maneira de descrever o trabalho que as

bibliotecas e centros de documentação anarquistas de todo o mundo desejam

fazer ? Não é uma questão de arquivar a memória do movimento, a fim de fixálo

num lugar ; é uma questão de manter a nossa história viva e subversiva,

de afirmar a existência de anarquistas (“Não há nem mesmo uma centena deles ...”)

e de sua diversidade contra a asfixia por aqueles que estão no poder.

História com “H” maiúsculo que reduz alegremente a vida, as ideias e as

experiências perturbadoras em anedotas e contos (Escudero, 1996).

“Por meio da reativação de seu passado, o anarquismo pode se reapropriar de

sua cultura. A atividade desse renascimento implica, constitui em

si mesma um agente revigorante da vida cultural. O objetivo da operação,

obviamente, não é sermos capazes de empacotar um conhecimento livresco

dos nossos antecedentes. É mais uma questão de conhecer a nós mesmos,

de restaurar em nosso campo de conhecimento a coragem, os sonhos e as

ideias que fizeram o anarquismo uma realidade histórica. Um passado ativo

é um passado mobilizado por e para uma atividade presente.

Não é só fazer genealogia para se divertir.

