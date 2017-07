Vient de paraître

mercredi 5 juillet 2017

ROCA Juan Manuel et Iván Darío ÁLVAREZ,

Abécédaire anarchiste d’urgence

Traduit et présenté par Annick Stevens, l’atinoir, 2017, 210 p., 15 €



Annick Stevens participe au collectif de Réfractions.

Ode à l’anarchie inséparablement politique et artistique, cet Abécédaire marie tous les modes d’expression pour faire jaillir la révolte contre les oppressions, l’inventivité joyeuse et débridée contre la morne monotonie de la vie laborieuse. Aphorismes, poèmes, extraits de traités politiques et artistiques, définitions parodiques, sérieuses ou farfelues, côtoient les évocations d’événements historiques en rapport avec l’anarchisme.

Ils sont suivis de biographies de personnes qui ont marqué cette histoire par leurs actions et théories, ou par leurs créations de peintres, écrivains, chansonniers. Chacun à sa manière, dans une infinie variété de situations, ils illustrent la liberté en acte, le courage de vivre selon ses convictions, la créativité alliée à un profond sentiment de fraternité humaine.

À l’heure où l’imagination sociale retrouve le désir de construire d’autres possibles, où les désobéissances collectives explorent de nouveaux chemins vers l’utopie toujours renaissante, ce voyage dans une tradition généreuse et indomptable se veut un appui et une inspiration, un appel ouvert à multiplier les espaces de liberté et de solidarité.

Présentation de l’éditeur

