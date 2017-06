Vient de paraître

vendredi 9 juin 2017

Les chemins du communisme libertaire en Espagne,1868-1937

Premier Volume : Et l’anarchisme devint espagnol : 1868-1910

par Myrtille, giménologue, éditions Divergences, collection « Imaginaires subversifs », mai 2017, 10 €

Après avoir retracé les moments forts de la rencontre entre l’Espagne et l’anarchisme au temps de l’AIT, l’auteure aborde dans ce premier tome les « deux manières d’interpréter le sens de la vie et les formes de l’économie post-révolutionnaire » qui s’agitaient au cœur même de la CNT avant le 19 juillet 1936. Il y a encore et toujours des enseignements à tirer de ce moment historique où certains proclamèrent l’abolition du salariat, préalable incontournable à tout projet communiste libertaire.

Lire les "bonnes feuilles" de cet ouvrage

Syndicats et communes : Discussion avec Myrtille Gonzalbo

autour du communisme libertaire et de l’anarcho-syndicalisme en Espagne.

https://lundi.am/Syndicats-et-Communes

le site des giménologues