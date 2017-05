Paris - Refuser de parvenir

Rencontre-débat

mardi 16 mai 2017

Samedi 20 mai 2017 à 16 heures 30, à la librairie Publico

Rencontre et débat avec Anne Steiner et Claire Auzias autour du livre

Refuser de parvenir, idées et pratiques.

Auteur : Collectif, CIRA Lausanne, éditeur : nada, 2016, 350 p., 20.00 €.

Nous vivons aujourd’hui sous l’injonction de la réussite. Réussir, c’est rentrer corps et âme dans la compétition pour se hisser au-dessus des autres. Certain.es, pourtant, refusent de gravir les échelons et de se compromettre avec le pouvoir.

Le refus de parvenir a été et reste largement pratiqué et discuté au sein du mouvement anarchiste, depuis Michel Bakounine, Élisée Reclus et Emma Goldman jusque dans les luttes actuelles, en passant par les syndicalistes révolutionnaires.

Ce recueil, qui compile contributions originales, entretiens actuels et traductions inédites, propose de découvrir différents aspects de ce principe radical d’insoumission.

le livre

Entrée libre.

Librairie Publico

145 rue Amelot 75011 Paris

M° République, Oberkampf ou Filles du Calvaire

Du mardi au vendredi 14h - 19h30, samedi 10h - 19h30

01 48 05 34 08

le site