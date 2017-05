Penser l’intersectionnalité dans les recherches en éducation

Journées d’études interdisciplinaires à l’ESPE de Créteil

mardi 9 mai 2017

Le jeudi 18 et le vendredi 19 mai 2017 sont organisées à l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) de l’Académie de Créteil deux journées d’études interdisciplinaires sur l’intersectionnalité dans les recherches en éducation.

Les travaux de sciences humaines et sociales qui mobilisent l’intersectionnalité en tant qu’outil théorique se sont multipliés en France depuis le début des années 2000. Ils ont permis l’étude à nouveaux frais de la production des inégalités et des discriminations vécues par les groupes minoritaires, à partir de l’imbrication de différents rapports sociaux de domination. À la fois outil, méthode et objet de recherche, l’intersectionnalité varie dans ses usages et ses définitions, nourrie par les critiques qui sont adressées, tantôt au terme d’intersectionnalité, tantôt aux usages qui sont faits de ce concept.

Les journées d’études sont composées de 2 sessions plénières (conférences introductives de cadrage, et table-ronde conclusive), et de 5 sessions parallèles regroupant 13 panels (de 3 à 4 communicant.e.s chacun) et 4 ateliers (autour d’expérimentations ou de retours sur des expérimentations).

Elles visent à examiner les processus de racialisation en tant que rapport de pouvoir à l’œuvre dans les mondes éducatifs français, et la manière dont ils s’articulent avec les rapports sociaux de sexe et de classe. Autrement dit, il s’agit d’interroger comment les rapports sociaux de classe, de race, de sexe s’entremêlent, interagissent les uns avec les autres et structurent ensemble le champ de l’éducation au sens large (école, éducation populaire, formation des adultes, éducation spécialisée, intervention sociale).

Irène Pereira, du collectif de Réfractions, interviendra le vendredi entre 14h30 et 16h30 sur "Enseigner à l’épreuve de l’intersectionnalité : retour sur les pédagogies critiques"

Université Paris-Est Créteil Val de Marne

ESPE de l’Académie de Créteil

Rue Jean Macé

94380 Bonneuil sur Marne