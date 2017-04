Salon du livre libertaire 2017

samedi 8 avril 2017

par

8e édition du salon du livre libertaire de la Fédération anarchiste,



les samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 à l’Espace des Blancs-Manteaux, Paris 4e.

En 2017, le Salon du livre libertaire revient en plein centre de Paris, à l’Espace d’animation des Blancs-Manteaux pour deux jours ludiques à la découverte d’une expression et d’une histoire libertaires, hors des circuits grand-public parce que non-commerciale et souvent autogérée ! Durant ces deux journées, nous vous proposons également des moments forts de débats, de découverte de films, d’expositions et d’animations.

Des rencontres avec plus d’une centaine d’auteur-es et d’éditeur-es libertaires…

Des projections de films suivis de débats autour des luttes d’actualité,

Radio Libertaire en direct durant les deux jours,

Un bar et une restauration légère (vegan et carnée).

Entrée à prix libre

Réfractions sera présent au salon.

Plus d’informations, programme

(Voir les différentes pages auteur.e.s, éditeurs, débats et projections, ...)

Renseignements pratiques

Dates :

Samedi 22 avril de 11h à 20h, dimanche 23 avril de 11h à 16h

Adresse :

Le Salon du Livre libertaire

Espace d’animation des Blancs-Manteaux

48 rue Vieille-du-Temple

75004 Paris

Transports :

M° Hôtel de ville (1 & 11) ou Saint Paul (1)

Organisation :

Librairie Publico, Le Monde libertaire (mensuel et en ligne) Les Editions du Monde Libertaire, Radio Libertaire 89.4 Mhz.

Contact : Salon du Livre libertaire, 145 rue Amelot 750011 Paris

Téléphone : 01 48 05 34 08

Mail : salon.libertaire.2017@gmail.com