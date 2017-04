"Proudhon et l’anarchie" de Daniel Colson

vient de paraître

jeudi 23 mars 2017

Pourquoi s’intéresser à Proudhon ? En quoi son œuvre peut-elle prétendre fournir un des principaux ressorts théoriques de l’anarchisme ? Qu’est-ce que l’un et l’autre – Proudhon et l’anarchisme – apportent comme perspectives et comme espérances à un projet émancipateur si visiblement démenti par les faits ? C’est à ces questions que les textes présentés dans ce livre voudraient répondre.

Daniel COLSON, "Proudhon et l’anarchie"

Atelier de création libertaire, mars 2017, 192 pages, 14,00 EUR



Table des matières :

Proudhon et la sociologie

Anarchie, révolte et conflits - La solution proudhonienne

La liberté des libertaires - Proudhon et Spinoza

L’homme et l’anarchie - Les degrés de la puissance et de la liberté

Anarchie et puissance du dehors - Proudhon et Simondon

Proudhon et Leibniz - Anarchie et monadologie

Daniel Colson participe activement à la vie du mouvement libertaire à Lyon depuis le début des années soixante-dix. Il fait plus particulièrement partie du collectif qui anime la librairie libertaire La Gryffe depuis sa création en 1978. Auteur entre autres du Petit Lexique philosophique de l’anarchisme, de Proudhon à Deleuze et de l’Anarchisme de Malatesta, il est membre du collectif de rédaction de Réfractions.

