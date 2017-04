Marseille - Gustav Landauer : un prophète des communes libres

lecture par Till Roeskens

mardi 28 février 2017

Le samedi 4 mars 2017 à 17 h, le CIRA Marseille invite à une lecture de textes de Gustav Landauer par Till Roeskens

Gustav Landauer : un prophète des communes libres

« L’anarchie n’appartient pas à l’avenir, mais au présent ; elle n’est pas affaire de revendications, mais affaire de vie »

Gustav Landauer (1870 - 1919).

Gustav Landauer, assassiné au sortir de la révolution ratée de Munich en 1919, disait que l’État n’existait pas – sauf dans nos têtes – et que l’argent était un succédané de l’esprit. C’était un pourfendeur extralucide de l’idéologie du progrès en général, et du marxisme en particulier, qui pensait qu’il fallait sans attendre, partout où l’on pouvait, commencer à « créer la forme fondamentale d’une nouvelle et véritable société, libre et sans État » et que cette forme était la commune.

« Le capital, ce capital dont les hommes auraient besoin pour travailler, cela n’existe pas ; il y a des liens entre les hommes qui leur permettent de travailler et d’échanger – ou il y a absence de liens, ce qui fait naître le parasitisme, l’exploitation et le monopole. »

Till Roeskens lira plusieurs extraits de cette parole percutante. D’abord un assemblage de courts fragments pour dessiner un tour d’horizon de sa pensée, puis une sélection de passages d’un texte majeur (Appel au socialisme) pour plonger dans ses profondeurs.

Durée approximative de la lecture : une heure.

Till Roeskens est artiste, conteur, jardinier et berger.

Gustav Landauer

