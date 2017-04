Montpellier - Présentation de Réfractions n° 37

mercredi 15 février 2017

par

popularité : 37%



Le jeudi 23 février 2017 à 20 h 30, rencontre-débat animée par Jean-Jacques GANDINI, membre du collectif de Réfractions et de la commission du n° 37, pour présenter



« LA JUSTICE HORS LA LOI »

Si la justice consiste à évaluer le comportement des individus en fonction d’un ensemble de lois morales ou juridiques, et à les punir s’ils les transgressent, alors il est évident que les anarchistes la rejetteront toujours. Du moins est-ce le cas dans une société dont les lois ne sont que l’expression d’une autorité illégitime.

Mais qu’en serait-il dans un groupe ou dans une société anarchistes ? Si les lois sont énoncées de façon égalitaire par des individus libres et autonomes qui s’associent et décident en commun de leur destin, comment les faire appliquer ? Comment réagir en cas de transgression ?

au Centre Ascaso Durruti,

6 rue Henri René - Montpellier.

le site du Centre