Marseille - L’homme a-t-il un avenir ?

Causerie de Pierre Jouventin au CIRA

mardi 31 janvier 2017

par

Le vendredi 3 février 2017 à 19 heures, à Marseille, le CIRA (Centre international de recherches sur l’anarchisme) invite à une

causerie de Pierre Jouventin

"L’homme a-t-il un avenir ?"

autour de son livre

L’Homme, cet animal raté : histoire naturelle de notre espèce

Libre et solidaire, 2016, 232 pages, 21 euros.

* * *

Cette enquête sur notre espèce n’est pas idéologique mais naturaliste, pas comme d’habitude à notre gloire mais sans concession et souvent à charge. Elle s’appuie sur les découvertes récentes de la science, particulièrement en écologie, éthologie, évolution, génétique et préhistoire. Nous comprenons alors comment nous sommes devenus le seul singe chasseur coopératif, comment ce superprédateur conquérant et au cerveau hypertrophié a colonisé la Terre et avancé à marche forcée pour se retrouver dans une impasse.

Les humains, comme tous les êtres vivants, sont restés en équilibre avec leur milieu naturel pendant plusieurs millions d’années, mais, depuis le néolithique soit seulement 10 000 ans, ils l’ont surexploité… Ce qui a provoqué l’explosion démographique actuelle : notre évolution a-t-elle récemment divergé et le train du progrès est-il en train de dérailler ? Pourquoi les malheurs de l’homme tranchent-t-ils avec la perfection des adaptations du monde vivant ? L’homme est-il devenu l’inadapté de la création, un animal raté ?

lire la suite :

Pierre Jouventin a été pendant quarante ans directeur de recherche en éthologie des oiseaux et mammifères au CNRS et pendant treize ans directeur d’un laboratoire CNRS de terrain en écologie des animaux sauvages. Il est l’auteur cinq films et de quatre essais : Kamala, une louve dans ma famille, Flammarion ; Les Confessions d’un primate et Trois Prédateurs dans un salon, Belin ; La Face cachée de Darwin, Libre & Solidaire.

Pierre Jouventin a collaboré à Réfractions.

CIRA, 50 rue Consolat, 13001 Marseille

Téléphone : 09 50 51 10 89

Courriel : cira.marseille@gmail.

Site Internet : cira.marseille.free.fr