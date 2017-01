Un fonds d’archives communistes libertaires à Montreuil

dimanche 22 janvier 2017

par

popularité : 48%

Le dimanche 29 janvier 2017 de 10 heures à 12 heures, le Fonds d’archives communistes libertaires (FACL) sera inauguré au Musée de l’histoire vivante de Montreuil,

31 bd Théophile-Sueur - 93100 Montreuil

L’organisation Alternative libertaire a remis à cette institution plus de 120 cartons d’archives classés et inventoriés. On y trouve journaux, tracts, affiches, photos et matériel audiovisuel qui concernent l’histoire du courant communiste libertaire de 1944 à nos jours (FCL, GAAR, UGAC, TAC, OCL, UTCL, CJL, AL…), ses luttes (anticolonialisme, gauches syndicales, coordinations de grévistes…) et même certaines branches cousines (Socialisme ou Barbarie, ICO…).

(Information du CIRA Marseille)

le musée

le fonds d’archives