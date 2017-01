Mélanges offerts à Ronald Creagh

mardi 3 janvier 2017

Rêves et passions d’un chercheur militant

Mélanges offerts à Ronald Creagh

Atelier de création libertaire, janvier 2017, 288 pages, 18,00 euros

Universitaire atypique, ayant entamé une carrière de chercheur assez tardivement, Ronald Creagh n’a pas moins produit plusieurs travaux de référence dans le domaine de l’histoire des idées politiques, des utopies ou des imaginaires sociaux. Comme l’on pouvait s’y attendre, toutefois, l’institution universitaire s’est montrée bien frileuse en termes de reconnaissance vis-à-vis de ce spécialiste de l’anarchisme américain qui, de surcroît, tenait rarement sa langue dans sa poche.

C’est en grande partie pour pallier ces oublis, mais aussi pour saluer son double parcours de chercheur et de militant, que nous avons eu l’idée de lui offrir ce livre.

On y trouvera d’une part des travaux permettant de mieux connaître son chemin personnel et intellectuel, et de l’autre, des textes consacrés aux débats d’idées qu’il affectionne tant, ainsi que des éclairages différents sur l’histoire de l’anarchisme et des militants libertaires.

Enfin, un tel livre ne pouvait pas oublier des témoignages d’amitié, amitié qui a été, tout au long de sa vie, une autre forme d’engagement traversé, toujours, par sa gentillesse légendaire.

(Présentation de l’ ACL)

Ronald Creagh est membre du collectif de Réfractions.

Ont participé à cet ouvrage : Claire Auzias, Nathalie Brémand, John Clark, Daniel Colson, Roger Dadoun, Anatole Dolgoff, Marianne Enckell, Francis Feeley, Didier Giraud, Marielle Giraud, Pierre Jouventin, Gaetano Manfredonia, Fañch Morvannou, Hans Müller-Sewing, David Porter, Mimmo Pucciarelli, René Schérer, Pierre Sommermeyer, Monique ­Surel-Tupin, Alain Thévenet.