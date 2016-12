Limoges - Colloque" Le défi libertaire "

samedi 19 novembre 2016

Les jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016 se tiendra à Limoges un colloque sur

« le défi libertaire ».

Il est organisé par par l’EHIC (Espaces humains et interactions culturelles) et l’Université de Limoges (Faculté de Lettres et sciences humaines, FLSH)

Entrée gratuite.

Lieu : Campus FLSH, 39, rue Camille Guérin, Limoges

Parmi d’autres, Erwan Sommerer et Vivien Garcia, membres du collectif de Réfractions, et Mimmo Pucciarelli participeront à cette rencontre.

Jeudi 24 novembre :

17 h 30, Vivien García (Université Grenoble) : « Max Stirner, la tradition libertaire et la question de la philosophie »

vendredi 25 :

15 heures, Mimmo Pucciarelli (Coordinateur du CEDRATS Lyon) : « Le défi quotidien d’une culture libertaire »

17 heures, Erwan Sommerer (Université Nice Sophia Antipolis) : « La liberté individuelle en période révolutionnaire : un existentialisme libertaire ? »

