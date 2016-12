Vient de paraître

mercredi 2 novembre 2016

André Bernard, « Un autre anarchisme est possible »

Editions libertaires, collection Désobéissances libertaires,

septembre 2016, 129 pages, 13 €.

En affirmant qu’un autre anarchisme est possible, il n’est pas proposé pour autant une nouvelle théorie de l’anarchisme. Cet anarchisme se lira « en creux » ; un anarchisme d’ailleurs déjà esquissé par le passé. Nous allons à sa rencontre en publiant des textes un peu oubliés et en rendant compte de lectures contemporaines. De plus, sans jamais afficher le label anarchiste, l’actualité se montre riche d’exemples ; on pourra d’ailleurs se questionner sur ce rejet de l’anarchisme par l’esprit public.

Il s’agit donc d’affirmer un anarchisme autre que l’image toute faite que propagent à l’envi les médias.

Nous savons que l’anarchisme est multiple. Le grand public, lui, ne le sait pas qui porte en lui des idées fausses. Fausses ? Pas toutes…

Avec immodestie, nous avons la prétention de poser les jalons d’une autre culture.

Il faut savoir que ces textes proviennent d’un engagement à écrire une chronique mensuelle pour l’émission Achaïra des anarchistes de Bordeaux sur la Clé des ondes ; chronique ne devant pas dépasser dix minutes. Quelquefois, la chronique est le raccourci de la recension d’un livre destinée à un journal, à une revue, à un site, etc. Quelques fois, c’est la chronique qui devient un article. Et puis, au cours de nos lectures, un peu au hasard, nous avons glané des citations d’auteurs, des extraits de presse, etc.

En trois mots se résume le propos de ce livre : désobéissance, non-violence, anarchisme.

(présentation par l‘auteur)

