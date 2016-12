Rencontre autour d’Ernest Coeurderoy

samedi 1er octobre 2016

Une rencontre-conférence autour de la vie et de l’œuvre d’Ernest Coeurderoy a eu lieu le samedi 17 septembre 2016 à l’Hôtel culturel de Tonnerre (Yonne). Elle était organisée par la Médiathèque Coeurderoy de la ville.

Ernest Coeurderoy, Jours d’exil

Editions Héros-Limite, Genève, 2015, 928 pages, 40 euros.

Postfaces :

"Lire Coeurderoy à 20 ans" / Marianne Enckell

"E.C., itinéraire d’un quarante-huitard libertaire" / Marc Vuilleumier

le livre

Deux membres du CIRA-Lausanne, Marianne Enckell, auteure d’une des postfaces, et Alain Thévenet, qui font partie aussi du collectif de Réfractions, animaient cette rencontre.

Voici ce qu’en dit un journal régional :

Ernest Cœurderoy à l’honneur

Le week-end dernier, Ernest Cœurderoy était au cœur des journées du patrimoine écrit organisées par la médiathèque. Marianne Enckell et Alain Thévenet, membres du Centre international de recherche sur l’anarchisme, ont ouvert le bal à travers une conférence à l’hôtel Cœurderoy. Cette conférence a été un grand voyage dans la vie et de l’œuvre du militant anarchiste tonnerrois. Le lendemain, Nathalie Guéraud, comédienne, a pris le relais et a lu plusieurs textes d’Ernest Cœurderoy et notamment de Jours d’exil, un récit autobiographie mais aussi un pamphlet politique.

L’Yonne, 24/09/16

