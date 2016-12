sur la radio suisse RTS la Première

jeudi 6 octobre 2016

HISTOIRE VIVANTE

Du 10 au 14 octobre 2016

De 20h à 21h

Une émission de Jean LECLERC

NI DIEU, NI MAÎTRE

De Proudhon à plus tard

Des histoires d’anarchisme

Cette semaine, l’émission Histoire Vivante de la radio suisse RTS revient sur l’histoire de l’anarchisme, un courant de philosophie politique né au XIXème siècle sur un ensemble de théories et de pratiques anti-autoritaires d’égalité sociale.

Deux membres du collectif de Réfractions interviendront dans ces émissions.

Vous pourrez l’écouter les émissions

en direct : http://www.rts.ch/,

en différé :http://www.rts.ch/docs/histoire-vivante/,

ou la télécharger ici :http://www.rts.ch/docs/histoire-vivante/podcasts/.

Le dimanche 16 octobre, RTS Deux (télévision), présentera à 21 h 00 et à 22 h 15

« Ni Dieu ni maître, une histoire de l’anarchisme », documentaire de Tancrède Ramonet

(France, 2015, 2x1h10mn) - Coproduction : ARTE France, Temps Noir.

Partenaire de l’évènement depuis bien des éditions, les Actions culturelles d’ARTE mettent cette année un film inédit à disposition du réseau : le documentaire de Tancrède Ramonet, Ni Dieu ni maître, une histoire de l’anarchisme.

Ce film, divisé en deux parties chronologiques (de 1840 à 1914, et de 1911 à 1945), s‘interroge sur les fondements de la pensée anarchiste, composée d’autant de sensibilités qu’elle a de figures. Pourquoi l’anarchisme est-il nimbé dans une aura inquiétante et confuse dans la conscience collective ? Comment est-il parvenu à infuser l’Histoire ?

De la création des bourses du travail à l’obtention de la journée de 8 heures, de l’invention de nouvelles formes d’éducation au développement des luttes, Ni Dieu ni maître dévoile les surprenantes influences qu’ont pu avoir les anarchistes sur la structuration de nos sociétés contemporaines.

Marianne Enckell et Jean-Christophe Angaut interviennent dans ce documentaire.

LUNDI 10 : « MÉMOIRE ANARCHISTE DE BARCELONE 1936-1939 » (1/5)

Nous ouvrons la semaine avec une archive « Mémoire anarchiste de

Barcelone 1936-1939 », un documentaire réalisé par Frédéric Pfyffer

pour l’émission « l’Horloge de Sable » en 1999, autour,

notamment, de deux figures de la Barcelone anarchiste des années 30 :

Abel Paz et Ismail Roig.

MARDI 11 : ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE ELSIG (2/5)

L’historien ALEXANDRE ELSIG est au micro de Frederic Pfyffer pour

parler de l’histoire de la Ligue d’Action du Bâtiment (LAB).

Inspirée par les idéaux anarchistes d’Action directe, la LAB est

créée par des ouvriers genevois à la fin des années vingt en vue de

faire respecter une convention de travail acquise de haute lutte.

Alexandre Elsig, historien à l’Université de Fribourg, est

l’auteur de La Ligue d’Action du Bâtiment. L’anarchisme à la

conquête des chantiers genevois dans l’entre-deux-guerres (Edition

d’En Bas, 2015).

MERCREDI 12 : ENTRETIEN AVEC RONALD CREAGH (3/5)

Aujourd’hui, nous rencontrons le chercheur RONALD CREAGH, professeur

émérite à l’université Paul-Valéry de Montpellier et membre du collectif de rédaction de Réfractions.

Sociologue anglo-français et historien du mouvement anarchiste, il est notamment

l’auteur de Histoire de l’anarchisme aux États-Unis d’Amérique :

les origines, 1826-1886, (Claix : Pensée sauvage, 1981), Utopies

américaines, Expériences libertaires du XIXe siècle à nos jours

(Agone, 2009), La Déférence, l’insolence anarchiste et la

démocratie, (Montréal : Édition et diffusion de l’Aide mutuelle,

1998) Laboratoires de l’Utopie, Les Communautés libertaires aux

États-Unis (Payot, 1983).

JEUDI 13 : ENTRETIEN AVEC JEAN-CHRISTOPHE ANGAUT (4/5)

Nous accueillons JEAN-CHRISTOPHE ANGAUT, maître de conférences de

philosophie à l’École Normale Supérieure de Lyon, membre du

laboratoire Triangle et du collectif de rédaction de la revue

Réfractions.

Ses recherches portent sur la philosophie allemande du

XIXe siècle, la sociologie allemande du début du XXe siècle, mais

aussi l’histoire et la philosophie des courants socialistes, communistes

et anarchistes, et en particulier l’œuvre de Michel Bakounine (à

laquelle il consacre depuis plus de sept ans un blog).

Jean-Christophe Angaut a publié deux ouvrages sur Bakounine (Bakounine

jeune hégélien, Lyon, ENS Éditions, 2007 et La liberté des peuples.

Bakounine et les révolutions de 1848, Lyon, ACL, 2009). Il a codirigé

l’ouvrage collectif Philosophie de l’anarchie, Lyon, ACL, 2012. Il a

aussi récemment traduit depuis l’allemand et édité l’ouvrage de

Robert Michels, Sociologie du parti dans la démocratie moderne, Paris,

Gallimard, "Folio Essais", 2015.

VENDREDI 14 : ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR TANCRÈDE RAMONET (5/5)

Nous sommes en compagnie de Tancrède Ramonet, réalisateur du prochain

documentaire d’Histoire Vivante « Ni Dieu ni maitre une histoire de

l’anarchisme » qui se propose de raconter l’histoire méconnue du

mouvement anarchiste et libertaire et de ses grandes figures. A voir

dimanche soir sur RTS Deux.

