LA JUSTICE ... HORS LA LOI

SI UN SLOGAN VOLONTIERS REPRIS PAR LES MANIFESTANTS ANARCHISTES est « No justice, no peace » (pas de justice, pas de paix ; sous entendu de paix sociale), alors il nous faut aborder la question de savoir ce que nous appelons justice en anarchie. Reprenant et télescopant des thématiques abordées dans les n°6 (De quel droit ?) et n°31 (Les conflits c’est la vie), cette nouvelle parution s’attelle à interroger cette question de la justice en anarchie, aussi bien sous l’angle de ce qui peut fonder le sentiment de la justice, que sous l’angle pratique de comment penser l’acte de juger.

Le sommaire